Homem é assassinado a tiros ao volante de carro em Cachoeiro

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na Rua Ernesto Melodata e confirmou a morte do homem. A PM apurou com testemunhas que o suspeito fugiu em um carro Peugeot de cor prata.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.