Vilavelhense e Vitória empatam na ida das semifinais da Copa ES

Vilavelhense e Vitória-ES começaram a decidir a vaga para a grande final da Copa Espírito Santo 2026. No jogo de ida das semifinais, disputado na noite desta quarta-feira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, os times empataram em 2 a 2. Jarles Baiano, duas vezes em cobranças de pênalti, marcou para o Vila. Canário e Thiago Ramos fizeram os gols do Alvianil.





Com o placar de 2 a 2 no jogo de ida, quem vencer a volta avança à final da Copa Espírito Santo. Em caso de um novo empate, a decisão do classificado será nas cobranças de pênaltis. O futuro campeão da Copa ES garante vaga para a Série D do Brasileirão 2027. O vice vai jogar a Copa Verde.





Com o placar de 2 a 2 no jogo de ida, quem vencer a volta avança à final da Copa Espírito Santo. Em caso de um novo empate, a decisão do classificado será nas cobranças de pênaltis. O futuro campeão da Copa ES garante vaga para a Série D do Brasileirão 2027. O vice vai jogar a Copa Verde.





O jogo





No primeiro tempo, o Vitória-ES chegou a balançar as redes, com o zagueiro Abuda, mas após a revisão nas imagens do VAR, o gol foi anulado. No lance seguinte, após uma cobrança de escanteio, o centroavante Patrick Cruz atingiu Zé Vitor com uma cotovelada. Após a análise das imagens, o árbitro expulsou o jogador do Alvianil e marcou um pênalti em favor do Vilavelhense. Na cobrança, o atacante Jarles Baiano abriu o placar.





Mesmo com um jogador a menos e atuando com um time misto, porque alguns titulares foram poupados para o jogo do final de semana, pela Série D, o Vitória-ES foi para cima e buscou com empate. Em uma jogada pelo lado esquerdo, o lateral Lucas Salvador fez um passe rasteiro para a conclusão de Canário.





Na reta final da partida, aos 43 minutos, o mesmo Canário acertou um passe preciso que deixou Thiago Ramos de frente para o gol. O volante apenas deu uma cavada para tirar o goleiro Lucão e marcar o gol do Alvianil. Nos acréscimos, o Vilavelhense conseguiu o empate em um novo pênalti, novamente cobrado pelo atacante Jarles Baiano.