Carro roubado invade batalhão da PM em Viana durante perseguição policial

Um carro invadiu o 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Viana Sede, no município de Viana, na noite de quarta-feira (17), durante uma perseguição policial. Segundo o tenente Takao, da PM, dentro do veículo estavam dois adultos, de 22 e 25 anos, e um adolescente, de 16.





O Toyota Etios usado pelo trio havia sido roubado de um motorista de aplicativo na noite de terça-feira (16), em Aracruz. Segundo o tenente, os bandidos tentaram vender o automóvel em Viana Sede, mas não conseguiram. Circularam, então, pela Grande Vitória na tentativa de repassar o carro. Mas, durante o trajeto, policiais identificaram o automóvel com restrição por roubo e deram ordem de parada.





“Hoje (quarta), por volta de 1h30 da madrugada, o cerco inteligente (sistema de videomonitoramento) constatou que o veículo estava no nosso setor. Às 18h, câmeras localizadas no sentido Viana Sede para Cariacica, na BR 262, marcaram o veículo passando. As equipes encontraram o carro e tentaram abordá-lo. No processo de fuga, os criminosos viram uma subida e optaram por tomar esse caminho”, explicou o tenente.





A ladeira, no entanto, levava ao 17º Batalhão da PM. O tenente detalhou que o homem de 22 anos tem passagem por tráfico de drogas e roubo. Já o adolescente tem mandado de busca e apreensão. O caso dele segue na Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle).