Homem assassinado a tiros dentro de carro em Cachoeiro é identificado

A Polícia Civil identificou o homem executado a tiros dentro de um Honda Fit na madrugada de segunda-feira (28), no bairro Alto Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim. Titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) do município, o delegado Rafael Amaral, responsável pelo caso, disse que a vítima é Maurício Rocha Abreu, de 33 anos. Nenhum suspeito do crime foi preso.
Segundo o delegado, detalhes como a motivação do assassinato e quem teria participado do crime, ainda não podem ser divulgados, já que a investigação está em andamento.
Na ocasião do homicídio, a Polícia Militar informou que o assassinato aconteceu na Rua Agliberto Rodrigues Moreira. Maurício Rocha Abreu estava sem documentos com ele no momento do crime.
Os tiros, segundo populares à polícia, teriam sido disparados por um homem que desceu a pé uma escadaria e realizou os disparos. No para-brisa havia seis perfurações de tiros. O atirador fugiu em um Honda Civic, de cor preta, que estava próximo, aguardando.
Com a vítima se encontrava uma mulher, que, após o ocorrido, também fugiu em uma motocicleta, com destino ignorado e sem características. A Polícia Civil não passou informações sobre ela.
A Polícia Civil destacou que detalhes que possam ajudar a corporação nas investigações podem ser repassadas, anonimamente, por meio do Disque Denuncia (181). A ligação é gratuita.