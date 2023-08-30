Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Homem assassinado a tiros dentro de carro em Cachoeiro é identificado

Maurício Rocha Abreu, de 33 anos, foi morto dentro de um Honda Fit na madrugada da última segunda-feira (28); nenhum suspeito foi preso pelo crime
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 ago 2023 às 12:49

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 12:49

Homem assassinado a tiros dentro de carro é identificado
Homem assassinado a tiros dentro de carro é identificado Crédito: Leitor| A Gazeta
A Polícia Civil identificou o homem executado a tiros dentro de um Honda Fit na madrugada de segunda-feira (28), no bairro Alto Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim. Titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) do município, o delegado Rafael Amaral, responsável pelo caso, disse que a vítima é Maurício Rocha Abreu, de 33 anos. Nenhum suspeito do crime foi preso.
Segundo o delegado, detalhes como a motivação do assassinato e quem teria participado do crime, ainda não podem ser divulgados, já que a investigação está em andamento.
Na ocasião do homicídio, a Polícia Militar informou que o assassinato aconteceu na Rua Agliberto Rodrigues Moreira. Maurício Rocha Abreu estava sem documentos com ele no momento do crime.
Os tiros, segundo populares à polícia, teriam sido disparados por um homem que desceu a pé uma escadaria e realizou os disparos. No para-brisa havia seis perfurações de tiros. O atirador fugiu em um Honda Civic, de cor preta, que estava próximo, aguardando.
Com a vítima se encontrava uma mulher, que, após o ocorrido, também fugiu em uma motocicleta, com destino ignorado e sem características. A Polícia Civil não passou informações sobre ela.
A Polícia Civil destacou que detalhes que possam ajudar a corporação nas investigações podem ser repassadas, anonimamente, por meio do Disque Denuncia (181). A ligação é gratuita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados