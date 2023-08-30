Homem assassinado a tiros dentro de carro em Cachoeiro é identificado

Homem assassinado a tiros dentro de carro é identificado Crédito: Leitor| A Gazeta

Segundo o delegado, detalhes como a motivação do assassinato e quem teria participado do crime, ainda não podem ser divulgados, já que a investigação está em andamento.

Na ocasião do homicídio, a Polícia Militar informou que o assassinato aconteceu na Rua Agliberto Rodrigues Moreira. Maurício Rocha Abreu estava sem documentos com ele no momento do crime.

Os tiros, segundo populares à polícia, teriam sido disparados por um homem que desceu a pé uma escadaria e realizou os disparos. No para-brisa havia seis perfurações de tiros. O atirador fugiu em um Honda Civic, de cor preta, que estava próximo, aguardando.

Com a vítima se encontrava uma mulher, que, após o ocorrido, também fugiu em uma motocicleta, com destino ignorado e sem características. A Polícia Civil não passou informações sobre ela.