Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Cachoeiro

Um homem, que não teve a nome e idade informados, foi morto a tiros dentro de um carro na madrugada desta segunda-feira (28), no bairro Alto Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O atirador, segundo a Polícia Militar, fugiu do local de carro.
No local, os militares encontraram o homem já sem vida. Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por um homem que teria descido uma escadaria a pé, atirado contra a vítima, evadindo-se em seguida em um carro modelo Honda Civic preto.
Uma mulher, que estava no carro com a vítima, após o crime fugiu em uma moto, com destino ignorado e sem características informadas, conforme a PM. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A Polícia Civil disse que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e ninguém foi preso pelo crime.