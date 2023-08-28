Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta

Um homem, que não teve a nome e idade informados, foi morto a tiros dentro de um carro na madrugada desta segunda-feira (28), no bairro Alto Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O atirador, segundo a Polícia Militar, fugiu do local de carro.

No local, os militares encontraram o homem já sem vida. Segundo testemunhas, o crime teria sido cometido por um homem que teria descido uma escadaria a pé, atirado contra a vítima, evadindo-se em seguida em um carro modelo Honda Civic preto.