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Com drama!

Gana brilha nos acréscimos e vence Panamá em jogo com final caótico

Jogo foi marcado pela baixa ofensidade de ambas seleções no 1º tempo, com as seleções se jogando mais no ataque na segunda etapa

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 22:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jun 2026 às 22:30

Foi sofrido, mas Gana venceu o Panamá por 1 a 0 nesta quarta-feira (17), em Toronto, no Canadá, na estreia das seleções pelo grupo L da Copa do Mundo.



Yirenkyi fez o gol da vitória de Gana nos acréscimos. O jogo foi marcado pela baixa ofensidade de ambas seleções no 1º tempo, com as seleções se jogando mais no ataque na segunda etapa. Após o gol de Gana, o Panamá fez uma linha ofensiva partindo para o ataque com todos os jogadores após lançamento do goleiro.

Com a vitória, Gana fica com a segunda colocação do grupo L, atrás da líder Inglaterra. O Panamá fica em 3º, enquanto a Croácia é a última colocada do grupo.


O próximo confronto de Gana é contra a Inglaterra, na terça-feira, às 17h (de Brasília). No mesmo dia, o Panamá encara a Croácia, às 20h.


"QUEBRA-CABEÇA" E RECORDE


A estreia na Copa teve um desafio para o técnico de Gana, o português Carlos Queiroz. Sem poder contar com o meia Thomas Partey, acusado de crimes sexuais e que teve negado o visto de entrada no Canadá, o técnico foi a campo com Yirenkyi e Owusu formando a dupla de volantes.


Com a partida desta quarta-feira (17), Queiroz chegou oficialmente à sua quinta Copa do Mundo consecutiva como técnico. O treinador português igualou o sérvio Bora Milutinovic, que treinou seleções nas Copas de 1986 a 2002. Queiroz treinou Portugal, em 2010, e depois comandou o Irã em três Copas seguidas, de 2014 a 2022.


O técnico recordista em número de participações em Copas é Carlos Alberto Parreira, com seis, mas não consecutivas. O brasileiro treinou o Kuwait, em 1982, Emirados Árabes Unidos (1990), Brasil (1994 e 2006), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010).


O jogo


O Panamá dominou a partida nos primeiros minutos de jogo. A seleção panamenha ficou com a bola e criou as melhores chances de ataque, enquanto Gana manteve as linhas baixas, tentando sair em contra-ataques esporádicos. No entanto, o domínio panamenho não se consolidou em chances de gol, com apenas um chute no alvo, para defesa fácil do goleiro Zigi.


Em um jogo muito estudado, a grande chance do 1º tempo foi do Panamá. Aos 37 minutos, Jiovany Ramos aproveitou rebote fora da área, ajeitou e soltou a bomba, mas mandou pra fora. Na reta final, Gana conseguiu furar a marcação do Panamá e criou uma boa jogada para Senaya finalizar na meia-lua, mas o lateral bateu muito mal, na direção da bandeirinha de escanteio.


As duas seleções deixaram a desejar na parte ofensiva. Com exceção do chute do Panamá no início da partida, a primeira etapa terminou sem finalizações no alvo. Nos outros arremates, que também foram poucos, faltou pontaria dos jogadores.


Na volta do intervalo, uma mudança incomum pelo lado de Gana. O goleiro Zigi foi substituído por Asare. Não ficou claro do motivo da substituição. O goleiro ganês saiu algumas vezes do gol, se chocando com jogadores da própria seleção ou com adversários, chegando a precisar de atendimento médico em um desses momentos. Aos 5 minutos do 2º tempo, a transmissão oficial mostrou o goleiro acompanhando a partida do banco de reservas.


A partir dos 10 minutos do 2º tempo, o jogo começou a ficar melhor ofensivamente, com mais chances de gols. Aos 13, o ganês Fatawu viu o goleiro Mosquera adiantado e arrematou de muito longe, mas mandou a bola mais longe ainda. Aos 14, o panamenho Harvey bateu mascado, e Martínez finalizou no rebote mandando na rede... pelo lado de fora!


Na reta final do jogo, Brandon Thomas-Asante disparou em contra-ataque e cruzou na área. Yirenkyi chegou conferindo e anotou o gol da vitória já nos os acréscimos.

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