Gana brilha nos acréscimos e vence Panamá em jogo com final caótico





O Panamá dominou a partida nos primeiros minutos de jogo. A seleção panamenha ficou com a bola e criou as melhores chances de ataque, enquanto Gana manteve as linhas baixas, tentando sair em contra-ataques esporádicos. No entanto, o domínio panamenho não se consolidou em chances de gol, com apenas um chute no alvo, para defesa fácil do goleiro Zigi.





Em um jogo muito estudado, a grande chance do 1º tempo foi do Panamá. Aos 37 minutos, Jiovany Ramos aproveitou rebote fora da área, ajeitou e soltou a bomba, mas mandou pra fora. Na reta final, Gana conseguiu furar a marcação do Panamá e criou uma boa jogada para Senaya finalizar na meia-lua, mas o lateral bateu muito mal, na direção da bandeirinha de escanteio.





As duas seleções deixaram a desejar na parte ofensiva. Com exceção do chute do Panamá no início da partida, a primeira etapa terminou sem finalizações no alvo. Nos outros arremates, que também foram poucos, faltou pontaria dos jogadores.





Na volta do intervalo, uma mudança incomum pelo lado de Gana. O goleiro Zigi foi substituído por Asare. Não ficou claro do motivo da substituição. O goleiro ganês saiu algumas vezes do gol, se chocando com jogadores da própria seleção ou com adversários, chegando a precisar de atendimento médico em um desses momentos. Aos 5 minutos do 2º tempo, a transmissão oficial mostrou o goleiro acompanhando a partida do banco de reservas.





A partir dos 10 minutos do 2º tempo, o jogo começou a ficar melhor ofensivamente, com mais chances de gols. Aos 13, o ganês Fatawu viu o goleiro Mosquera adiantado e arrematou de muito longe, mas mandou a bola mais longe ainda. Aos 14, o panamenho Harvey bateu mascado, e Martínez finalizou no rebote mandando na rede... pelo lado de fora!





Na reta final do jogo, Brandon Thomas-Asante disparou em contra-ataque e cruzou na área. Yirenkyi chegou conferindo e anotou o gol da vitória já nos os acréscimos.