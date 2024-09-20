Homem diz ser 'doente de amor' após incendiar casa da ex em Cachoeiro

Um homem de 42 anos suspeito de incendiar a casa da ex-companheira e de cometer violência psicológica e emocional com ela foi preso na última quinta-feira (19) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A prisão do indivíduo foi em cumprimento de mandado de prisão, expedido pelo 4º Juízo da Comarca do município, por ameaçar a vítima com uma arma de fogo. À Polícia Civil, ele afirmou que cometeu o crime por ser "doente de amor" pela mulher. O nome dele não foi divulgado.
Segundo a delegada Edilma Oliveira, titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim, o homem é acusado de violação de domicílio, dano ao patrimônio, violência psicológica/emocional e por incendiar a casa da ex-companheira. Ele foi preso em sua residência, no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim. “No dia 12 de setembro, ele também teria incendiado a residência da vítima, novamente sob a alegação de ser ‘doente de amor’", disse a delegada.
O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde está à disposição da Justiça.