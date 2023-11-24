Homem agride mãe e irmã em casa, é baleado e morre em Cariacica

Policiais isolaram a área onde o homem agrediu familiares e acabou morto em Cariacica Crédito: Daniel Marçal

TV Gazeta, o tiro foi disparado por agentes da corporação quando o homem tentou esfaqueá-los enquanto a equipe tentava conter a situação. Um homem - que não teve nome e idade divulgados - morreu ao ser baleado por policiais que tentavam contê-lo após ele bater na mãe, de 67 anos, e irmã, de 37, no bairro Sotema, em Cariacica , nesta quinta-feira (23). Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da, o tiro foi disparado por agentes da corporação quando o homem tentou esfaqueá-los enquanto a equipe tentava conter a situação.

A Polícia Militar informou, em nota enviada na manhã desta sexta-feira (24), que, conforme o acionamento, mãe e filha estariam trancadas no andar superior de uma residência e um homem, em posse de uma faca, tentava entrar no imóvel no intuito de tirar a vida da mãe e da irmã.

Ainda conforme a PM, foi informado ainda no chamado feito ao Ciodes (190) que "o indivíduo estava sob forte efeito de álcool, medicação, entorpecentes e chutava, fortemente, o portão que separava as duas residências, com o intuito de transpor esta barreira, a qual o impedia de acessar seus familiares".

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os militares foram abordados pela irmã do homem. "Ela estava na sacada do segundo andar, juntamente com a mãe, tendo, imediatamente, confirmado todas as informações do chamado e reforçado o total estado agressivo e descontrolado do irmão. Em razão disto, a mulher temia descer, mesmo diante da presença policial, haja vista a existência de uma porta, a qual possibilitava acessar uma área em comum entre os andares, permitindo, deste modo, que o irmão pudesse agredi-las ou matá-las", seguiu a PM, em nota.

Os policiais sugeriram que fosse jogada a chave do cadeado, para que eles pudessem entrar e retirá-las em segurança, conforme desejo da própria solicitante, informou a corporação. "Entretanto, ao perceber a entrada dos militares, o homem, imediatamente, saiu pela porta, tendo, desde o primeiro contato, mostrando-se agressivo e descontrolado. Na eminência de afastá-lo, os policiais verbalizaram, ordenando para que ele não se aproximasse. Contudo, o indivíduo investiu, descontroladamente, contra os militares, fazendo com que estes, a fim de cessar a injusta agressão, o empurrassem".

A PM disse que, neste momento, o homem, sorrateiramente, aproveitou-se e transpôs um cômodo no interior da própria residência, saindo, desta forma, do campo visual dos militares, os quais ouviram barulhos de metais e/ou talheres em atrito. "Os policiais tentaram sair do local para um ambiente mais amplo, porém o homem já empunhava uma faca na mão direita e seguiu na direção dos militares. Os militares tentaram recuar, ordenando ao mesmo tempo que ele largasse a faca, porém a ordem foi ignorada".

De acordo com a corporação, o indivíduo ficou a aproximadamente dois metros dos policiais em posse da faca. "Devido às circunstâncias, bem como o claro risco iminente e da alta possibilidade de o homem ferir algum dos policiais, foram efetuados disparos por parte dos militares. O indivíduo foi baleado e o Samu acionado. O óbito foi constatado e a Polícia Civil acionada".

O homem possuía várias ocorrências de mesma natureza, nas quais os familiares informavam que eram frequentemente ameaçados, agredidos e/ou coagidos por ele. Além disso, ele tinha histórico de recorrente uso de drogas atrelados a álcool e medicação, culminando, cotidianamente, em surtos psicóticos, conforme informações passadas pela Polícia Militar, em nota.

A faca foi apreendida e entregue na 4ª Delegacia Regional de Cariacica. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Militar foi demandada, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil enviou notam na manhã desta sexta-feira (24), informando que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.