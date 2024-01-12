Homem acusado de homicídio e tentativa de estupro é detido no ES

Um homem suspeito de homicídio e tentativa de estupro foi detido nesta quinta-feira (11), na região de Santa Isabel, em Domingos Martins , na região Serrana do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia de que o indivíduo, que não teve a identidade divulgada, estaria escondido em um sítio da localidade.

A corporação também informou que ele era investigado por participar de homicídio por motivo fútil e mediante emboscada, além de ocultação de cadáver. Além disso, informações davam conta de que o indivíduo teria tentado um estupro contra um menor de idade em um terreno próximo, segundo a PM.

O suspeito foi localizado pelas equipes quando roçava um terreno, tendo em um primeiro momento resistido, somente cedido às ordens policiais após perceber que estava cercado. Ele foi algemado e conduzido ao departamento policial.