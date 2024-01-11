Família cai com carro de ribanceira ao retornar de velório no ES

Um carro caiu em uma ribanceira na ES 381, próximo à Estrada Fazenda Coutinho, em Nova Venécia, na tarde desta quinta-feira (11). Segundo informações apuradas com o oficial de operações do Corpo de Bombeiros do município, Aspirante Corradi, quatro pessoas estavam no veículo, incluindo uma criança de cinco anos. Eles retornavam de um velório na cidade de Barra de São Francisco, quando o motorista perdeu o controle da direção e o automóvel saiu da pista.
Em um registro feito pelo Corpo de Bombeiros de Nova Venécia, é possível observar que os vidros do carro ficaram totalmente quebrados.
Todos os ocupantes do veículo usavam cinto de segurança e a criança estava com uma cadeirinha apropriada, por isso, apesar da cena, as pessoas que estavam no carro não sofreram lesões graves e nenhum atendimento foi necessário.