Família cai com carro de ribanceira ao retornar de velório no ES

Em um registro feito pelo Corpo de Bombeiros de Nova Venécia, é possível observar que os vidros do carro ficaram totalmente quebrados.

Todos os ocupantes do veículo usavam cinto de segurança e a criança estava com uma cadeirinha apropriada, por isso, apesar da cena, as pessoas que estavam no carro não sofreram lesões graves e nenhum atendimento foi necessário.