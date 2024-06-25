Grupo armado invade motel, rende funcionária e rouba R$ 2 mil em Viana

Um motel de Viana foi alvo de assalto na madrugada do último domingo (23), no bairro Marcílio de Noronha. Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, quatro criminosos que estariam 'fortemente armados' roubaram R$ 2 mil reais do caixa do estabelecimento.

A funcionária do local que acionou os militares relatou à PM que os criminosos estavam em um veículo escuro e pararam em frente ao motel. Segundo a vítima, os quatro suspeitos armados desceram do carro e a renderam na recepção, exigindo o dinheiro do caixa e fazendo ameaças. O grupo fugiu e não foi localizado.