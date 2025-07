BR 482

Grave acidente entre dois carros deixa motorista ferido em Cachoeiro

Publicado em 22/07/2025 às 11h31

Um acidente envolvendo dois carros deixou o motorista de um deles ferido, na manhã desta terça-feira (22). A colisão frontal ocorreu na BR 482, na localidade de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e envolveu um Volkswagen Santana e um Volkswagen Polo. A Polícia Militar (PM) disse que o condutor do Santana foi socorrido em estado grave.

A batida aconteceu no km 50 e havia cerração baixa na pista no momento do acidente. Conforme boletim de ocorrência registrado pela PM, os dois motoristas foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levados para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.