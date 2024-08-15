Golpe contra empresas no ES usa falso alerta do Corpo de Bombeiros

“O Centro de Atividades Técnicas (CAT) é o setor responsável pelas vistorias e emissões de alvarás da corporação e só envia e-mail sobre os processos em andamento, quando há movimentação no processo”, explicou o Corpo de Bombeiros. Acrescentou ainda que todos os e-mails são enviados de endereços oficiais que têm o final @bombeiros.es.gov.br.