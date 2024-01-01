Genro é suspeito de matar sogro a facadas após briga em bar na Serra

Após brigar em um bar, um homem esfaqueou o sogro na manhã desta segunda-feira (1), em Feu Rosa, na Serra. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a morte foi constatada no local.
Conforme informações da Polícia Militar, o Ciodes foi comunicado que um homem teria sido ferido com golpes de arma branca num bar, em Feu Rosa.
"No local, populares informaram à equipe que um homem teve uma discussão com o sogro e, em decorrência disso, o genro feriu o sogro, no pescoço, com uma faca. O Samu foi acionado e constatou o óbito da vítima", diz a PM, em nota. O autor do crime conseguiu fugir.
A Polícia Civil foi procurada para falar do caso, mas ainda não se manifestou.