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Após réveillon

Socorro a baleado em festa termina em confusão em PA de Vitória

Vítima foi levada para o Pronto Atendimento da Praia do Suá, mas populares alegaram uma suposta demora no atendimento e tentaram apedrejar o local; homem não resistiu e morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2024 às 12:32

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 12:32

Um homem – cuja identidade não foi divulgada – acabou baleado e morreu na manhã desta segunda-feira (1º), após participar de uma festa de réveillon no Morro da Garrafa, em Vitória. Segundo testemunhas relataram para a Polícia Militar, algumas pessoas conseguiram socorrê-lo para o Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, mas alegaram uma suposta demora no atendimento e, revoltadas, tentaram apedrejar o local.
A corporação informou ainda que, no PA, militares se depararam com a vítima de disparo de arma de fogo deitada na calçada. Os policiais perceberam também que o tumulto era para tentar acelerar o atendimento ao homem. "Após a entrada da vítima na unidade, com a ajuda de populares que estavam no entorno, foi verificado pela equipe médica que o indivíduo estava em óbito", frisou a PM, em nota.
O Pronto Atendimento da Praia do Suá, conhecido como PA da Praia do Suá, em Vitória
O Pronto Atendimento da Praia do Suá, conhecido como PA da Praia do Suá, em Vitória Crédito: Samy Ferreira/ TV Gazeta
Testemunhas também disseram que a vítima teria passado a noite na região, juntamente com a namorada. No entanto, a mulher não foi identificada, pois havia deixado o local. 
Apesar dos relatos de confusão feitos à PM, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio de nota, alegou que "não procede a informação de depredação nas instalações do PA". "Também não houve registro de tumulto. Quando o paciente chegou ao local, o óbito já havia sido confirmado e a polícia fez o encaminhamento para o IML", informou.

Ninguém foi preso

Questionada sobre a ocorrência, a Polícia Civil pontuou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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