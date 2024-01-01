Socorro a baleado em festa termina em confusão em PA de Vitória

A corporação informou ainda que, n

o PA, militares se depararam com a vítima de disparo de arma de fogo deitada na calçada.

Os policiais perceberam também que o tumulto era para tentar acelerar o atendimento ao homem. "Após a entrada da vítima na unidade, com a ajuda de populares que estavam no entorno, foi verificado pela equipe médica que o indivíduo estava em óbito", frisou a PM, em nota.