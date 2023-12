Roubo na Praia de Itaparica

Trio rouba carro de turistas, é perseguido e detido pela polícia em Vila Velha

Um homem, uma mulher e um adolescente de 16 anos são os principais suspeitos; a perseguição começou no bairro Rivieira da Barra e só terminou em Barramares

Três pessoas — um homem, uma mulher e um adolescente de 16 anos — foram detidas após roubarem um carro de um casal de turistas na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (31). O grupo ainda tentou fugir da polícia, que entrou em perseguição com os suspeitos por vários bairros da cidade. Segundo a Polícia Militar, a placa do veículo era de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou que foi o próprio adolescente que contou toda a dinâmica do crime para os policiais. Ele explicou que o trio viu e abordou um casal na beira da praia. As vítimas, segundo a PM, são turistas. O menor também afirmou que ele mesmo anunciou o assalto, colocando uma arma falsa nas costas do homem.

Após o roubo, os suspeitos teriam fugido em direção à Barra do Jucu. A perseguição teve início no bairro Rivieira da Barra e só terminou em Barramares. De acordo com a apuração da TV Gazeta, a polícia fez um cerco e conseguiu atirar nos pneus do veículo. Nesse momento, o grupo se entregou.

"O carro começou a perder a direção devido ao pneu alvejado, e os ocupantes pararam o veículo e se renderam. O condutor tinha 18 anos. O carona, que portava um simulacro, 16, e uma mulher, que estava no banco de trás, 19. Ela tinha um mandado de prisão em aberto", informou a PM, em nota.

Conforme levantado no local, os indivíduos maiores de idade foram identificados como João Pedro dos Santos Miranda e Nicole de Jesus Cardoso. O nome do adolescente não está sendo divulgado por se tratar de menor de idade, segundo prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

O trio foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional, e o carro, guinchado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado, sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O homem, de 18 anos, e a mulher, de 19 anos, foram autuados em flagrante por roubo qualificado e corrupção de menores. Em desfavor da mulher ainda foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.

Caso parecido

Um turista mineiro que veio da Irlanda também sofreu com a violência em Vila Velha, na última sexta-feira (29). O homem, de 35 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto em Jockey de Itaparica. A vítima levou quatro facadas na cabeça, mas, segundo vizinhos, não corre risco de morte.

Imagens de videomonitoramento mostram a ação dos dois suspeitos, que, em certo momento, derrubam a vítima e começam a ferí-la (veja acima). A dupla foge logo em seguida, sem conseguir levar o celular da vítima.

Quanto ao caso do turista de 35 anos, a Polícia Civil explicou que "a assessoria não tem a possibilidade de atualizar investigações em andamento nos finais de semana, pois, para realizar a consulta, dependemos do expediente administrativo das Delegacias Especializadas e Distritais, que operam de segunda a sexta-feira, em dias úteis".

