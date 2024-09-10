Funcionários são presos por furtarem 32 aparelhos de ar-condicionado no ES

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o furto aconteceu dentro do Centro de Logística da revendedora. O gerente viu, na área de carga e descarga, um homem que não trabalhava na empresa, com dois funcionários, carregando um caminhão com 32 ares-condicionados. Isso chamou a atenção, já que os aparelhos não tinham sido liberados para entrega. A movimentação também foi flagrada por câmeras de segurança da empresa.