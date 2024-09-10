Funcionários são presos por furtarem 32 aparelhos de ar-condicionado no ES

Três homens e uma mulher foram presos após um furto de 32 aparelhos de ar-condicionado de uma revendedora de produtos de refrigeração que fica em Vale Encantado, Vila Velha, na última segunda-feira (9). Foi o gerente que desconfiou, ao ver um caminhão sendo carregado por funcionários e por outro suspeito, que não trabalhava na empresa.
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o furto aconteceu dentro do Centro de Logística da revendedora. O gerente viu, na área de carga e descarga, um homem que não trabalhava na empresa, com dois funcionários, carregando um caminhão com 32 ares-condicionados. Isso chamou a atenção, já que os aparelhos não tinham sido liberados para entrega. A movimentação também foi flagrada por câmeras de segurança da empresa.
Com as imagens em mãos, o gerente questionou os funcionários. Eles confessaram o crime e contaram que a carga havia sido levada para uma casa no bairro São Patrício, na Serra. A Polícia Militar foi acionada. A dona da propriedade, identificada como Cláudia Renata de Oliveira Martinusso, de 41 anos, disse que receberia R$ 300 para guardar os aparelhos. Ela foi detida.
Também foram presos outros três homens suspeitos de participarem do crime: ainda segundo apuração da TV Gazeta, eles foram identificados como Warley Fontana Mendonça, Wellington de Souza Miranda e Delio Correa Nunes Rosa. De acordo com a Polícia Civil, os quatro foram autuados em flagrante por furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas. Depois, foram encaminhados ao sistema prisional.