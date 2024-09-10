Homem é preso por importunar sexualmente jovem em terminal de Cariacica

Um suspeito foi preso por importunar sexualmente uma jovem de 21 anos dentro do Terminal de Campo Grande, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. O caso aconteceu na última segunda-feira (9) e foi flagrado por uma testemunha, que avisou os vigilantes.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou que estava sentada em um banco quando o suspeito parou na frente dela e começou a intimidá-la, dizendo que era foragido, que já tinha matado várias pessoas e mandando ela não olhar para o rosto dele. Depois, sentou ao lado da jovem e pediu para ela segurar a mão dele.
A vítima se recusou várias vezes, mas ele começou a perguntar onde ela morava, qual o nome dela, e voltou a intimidá-la. Com medo, a mulher entregou a mão para o criminoso, que começou a acariciá-la e projetar o corpo para cima dela. Uma testemunha tentou intervir, dizendo que chamaria a polícia, mas o suspeito continuou. Essa pessoa, então, chamou os vigilantes do terminal.
Os vigilantes acionaram alunos soldados da PM que estavam no local, que foram até o suspeito. A mulher decidiu representar criminalmente contra ele, e os dois foram levados à delegacia. O homem ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido. De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o criminoso, identificado como Marcos Fernando Micaela, foi autuado em flagrante por importunação sexual.