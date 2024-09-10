Homem é preso por importunar sexualmente jovem em terminal de Cariacica

A vítima se recusou várias vezes, mas ele começou a perguntar onde ela morava, qual o nome dela, e voltou a intimidá-la. Com medo, a mulher entregou a mão para o criminoso, que começou a acariciá-la e projetar o corpo para cima dela. Uma testemunha tentou intervir, dizendo que chamaria a polícia, mas o suspeito continuou. Essa pessoa, então, chamou os vigilantes do terminal.