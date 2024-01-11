Queda de duto deixa funcionários feridos dentro de siderúrgica na Serra

Dois funcionários da ArcelorMittal Tubarão ficaram feridos após a queda de um duto de uma estrutura metálica, na tarde desta quinta-feira (11), na Serra . De acordo com a empresa, os primeiros socorros foram prestados imediatamente no local pela equipe interna de Bombeiros e Medicina da própria instituição.

Os empregados foram encaminhados para atendimento em uma unidade hospitalar sem lesões graves. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES), um dos funcionários torceu o pé e o outro foi levado ao hospital por conta do abalo psicológico.

O acidente ocorreu dentro da área da ArcelorMittal, na Serra, e dois funcionários se feriram Crédito: Leitor A Gazeta

As causas da ocorrência estão sendo investigadas pela empresa. As polícias Militar, Civil, assim como o Corpo de Bombeiros não foram acionados para a ocorrência.