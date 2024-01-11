Queda de duto deixa funcionários feridos dentro de siderúrgica na Serra

Dois funcionários da ArcelorMittal Tubarão ficaram feridos após a queda de um duto de uma estrutura metálica, na tarde desta quinta-feira (11), na Serra. De acordo com a empresa, os primeiros socorros foram prestados imediatamente no local pela equipe interna de Bombeiros e Medicina da própria instituição.
Os empregados foram encaminhados para atendimento em uma unidade hospitalar sem lesões graves. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES), um dos funcionários torceu o pé e o outro foi levado ao hospital por conta do abalo psicológico.
As causas da ocorrência estão sendo investigadas pela empresa. As polícias Militar, Civil, assim como o Corpo de Bombeiros não foram acionados para a ocorrência.
Em nota, a ArcelorMittal Tubarão informou que os primeiros socorros foram prestados imediatamente no local pela equipe interna de Bombeiros e Medicina da empresa. A siderúrgica disse ainda que "os dois empregados foram encaminhados para atendimento em uma unidade hospitalar sem apresentarem lesões graves e receberam alta no início da noite".