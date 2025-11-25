Funcionário é preso por furtar bebidas de supermercado em Vila Velha; vídeo

O funcionário de um supermercado, identificado como Leandro Ferreira Vitor, de 40 anos, foi preso após ser flagrado furtando bebidas alcoólicas no estabelecimento que fica na Barra do Jucu, em Vila Velha, na noite de segunda-feira (24).

O crime foi registrado por câmeras de segurança (veja acima). Após furtar as garrafas de uísque, Leandro as escondia em uma área de vegetação na parte externa do supermercado.

Questionado, ele confessou o crime e disse que estava sem dinheiro e venderia os produtos. Pelas imagens das câmeras, os seguranças descobriram que ele já havia cometido o mesmo crime em outros dias.

A reportagem da TV Gazeta apurou que Leandro foi autuado por furto qualificado por abuso de confiança. Ele passou pelo Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, na manhã desta terça-feira (25), e foi encaminhado ao presídio.