Foragido é encontrado morto em área de aldeia indígena em Aracruz

Um homem foi encontrado morto na área de uma aldeia indígena em Coqueiral, litoral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (11). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Thiago Henrique Silva Vieira, de 27 anos. Foi constatado, ainda, que contra o indivíduo havia mandado de prisão em aberto por ser fugitivo do sistema prisional. Segundo a corporação, um indígena da região disse que sentiu um forte odor e localizou o cadáver.
Segundo a Polícia Militar, o indígena ainda contou aos militares ter ouvido, uma semana atrás, barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo na região. Segundo a perícia da Polícia Científica, a vítima tinha três perfurações na cabeça e o corpo estava em adiantado estado de decomposição.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados”. Segundo a corporação, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.