Foragido da Bahia é preso com drogas em Anchieta

Um homem de 27 anos considerado foragido na Bahia foi preso por tráfico de drogas no bairro Justiça II, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo , na terça-feira (30). De acordo com a Polícia Militar , ele também é suspeito de participar de uma tentativa de homicídio a tiros que ocorreu em setembro na cidade capixaba.

No apartamento dele foram apreendidos aproximadamente 15 tabletes de maconha, dezenas de comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e dinheiro do tráfico de drogas. O suspeito e o material apreendidos foram levados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari. O jovem, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil também cumpriu o mandado de prisão que ele tinha em aberto por roubo, expedido pela Comarca de Porto Seguro da Bahia.