Foragido da Bahia é preso com drogas em Anchieta
Um homem de 27 anos considerado foragido na Bahia foi preso por tráfico de drogas no bairro Justiça II, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na terça-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, ele também é suspeito de participar de uma tentativa de homicídio a tiros que ocorreu em setembro na cidade capixaba.
No apartamento dele foram apreendidos aproximadamente 15 tabletes de maconha, dezenas de comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e dinheiro do tráfico de drogas. O suspeito e o material apreendidos foram levados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari. O jovem, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil também cumpriu o mandado de prisão que ele tinha em aberto por roubo, expedido pela Comarca de Porto Seguro da Bahia.