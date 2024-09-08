Filho é esfaqueado ao defender mãe de agressão em Linhares

Um filho acabou esfaqueado pelo padrasto ao defender a mãe de agressões em Linhares, Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (8). A Polícia Militar foi acionada e a esposa contou que o marido estava ingerindo bebida alcóolica, quando, sem motivo, teria ficado agressivo, agredindo o enteado no rosto e jogando a mulher no chão.

O homem tentou esfaquear a mulher, mas o filho dela entrou no meio para protegê-la e acabou ferido. A idade dos envolvidos não foi informada, mas, segundo o boletim policial, o enteado também pegou uma faca e golpeou o padrasto. Os dois feridos precisaram de atendimento médico e foram levados para hospitais da região.