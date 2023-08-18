Feira de carreiras vai oferecer 1.000 vagas de estágio e emprego

Uma Feira de Carreiras vai oferecer mais de 1.000 vagas de emprego e estágio no Espírito Santo. O evento será realizado pela UVV no próximo nos dias 22 (das 17h às 21h) e 23 de agosto (8h30 às 12h e 17h às 21h), no Ginásio de Esportes da instituição.

Esta é a 4ª edição do evento que contará com a participação de 28 empresas como: Sine, Grupo Sá Cavalcante, Perfil Alumínio do Brasil SA, Tegrus, Autoglass, Grupo Águia Branca - Divisão Comércio, Jovem Valor Estágios, entre outras organizações.

Além das oportunidades de trabalho, os participantes também recebem orientação de como montar um bom currículo.

“Um dos nossos papeis como Universidade é promover conexões. A Feira de Carreiras é uma excelente oportunidade para as pessoas terem o contato direto com empresas de diversos setores. Nosso objetivo é ser ponte entre os talentos e as empresas que precisam achar os melhores profissionais”, destaca o vice-reitor da UVV, Rafael Galveas.