Fazenda é invadida em São José do Calçado

Fazenda foi invadida em São José do Calçado Crédito: Polícia Militar

Uma fazenda de propriedade do Governo do Estado, foi invadida pelo Movimento de Reivindicação de Posse de Terras, na manhã desta segunda-feira (12) em São José do Calçado , no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a polícia, a propriedade na zona rural foi invadida por aproximadamente 40 pessoas, que substituíram o cadeado e colocaram uma bandeira de identificação do movimento.

No local, algumas pessoas foram vistas, mas os policiais não conseguiram contato com nenhum proprietário ou representante da fazenda. Os fatos, segundo a polícia, foram registrados e encaminhados ao comando do 3º Batalhão e autoridades responsáveis.

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) foi procurada pela reportagem e informou que o imóvel está sob a responsabilidade da Prefeitura de São José do Calçado, que detém a posse do terreno desde maio deste ano, quando foi publicada a permissão de uso gratuito em prol do município. A pasta disse ainda que também está ciente da ocupação irregular das terras e que acompanha a situação, junto ao Poder Municipal.

A reportagem procurou a Prefeitura de São José do Calçado e, assim que houver posicionamento, o texto será atualizado.

Sobre o registro dos militares, a Polícia Civil disse que a Delegacia de Polícia (DP) de São José do Calçado instaurou um procedimento para apurar o fato. Não há outras informações, segundo a corporação, a serem repassadas no momento.