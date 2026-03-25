Explosão em área rural na Serra deixa uma pessoa morta

Uma explosão deixou uma pessoa morta, além de danificar um carro Crédito: Reprodução | Rede Social | Cabo Rodrigues

Uma explosão sem causas ainda definidas deixou uma pessoa morta nesta quarta-feira (25), no bairro Porto Dourado, na zona rural do município da Serra, na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Imagens registradas por moradores próximos do local do estrondo mostram a força do impacto. Na área afetada, apesar de uma estrutura de madeira permanecer de pé, havia pedaços de telhas e objetos pessoais espalhados por todo o entorno, além de um veículo e um contêiner danificados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da manhã para atender a ocorrência de um "estouro" com vítima ferida, mas, ao chegarem ao local, os militares confirmaram que encontraram o corpo.

Apesar da ausência de chamas após a explosão, a Polícia Militar isolou o espaço e acionou o esquadrão antibombas. A medida é preventiva e visa a garantir que não existam outros materiais explosivos ou riscos secundários antes da entrada da equipe que estará envolvida na investigação.