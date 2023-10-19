Estudante é socorrido por bombeiros após ficar preso em bueiro no ES

Um menino de 12 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, após prender a perna em um bueiro, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O resgate foi acionado no final da tarde desta quinta-feira (19), no bairro Vila Rica, e a equipe já fez a retirada do adolescente do local.
Segundo apuração da repórter Vivia Lima, da TV Gazeta Sul, a mãe do estudante informou que o menino, de 12 anos, estava voltando da escola com dois irmãos, quando escorregou e ficou com a perna presa após atravessar a rua. Após ficar no local por aproximadamente duas horas, o adolescente foi socorrido em uma ambulância.