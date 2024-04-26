ES terá chuva e calor de quase 40°C neste fim de semana; veja previsão

O fim de semana será marcado por tempo instável no Espírito Santo. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê oscilação de sol e chuva em algumas localidades, sendo que na Região Sul os termômetros podem chegar aos 40ºC.
- Sexta-feira (26): o dia começa com chuva rápida, entre a madrugada e a manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia, nas regiões Norte e Noroeste. Na Grande Vitória e no Sul, possibilidade de chuva rápida entre a madrugada, manhã e noite. Nas demais regiões, o dia segue nublado e não chove. As temperaturas ficam entre 15ºC e 34ºC;
- Sábado (27): o dia começa com sol entre muitas nuvens, devido ao transporte de umidade trazida por ventos costeiros. Chuva rápida, em alguns momentos do dia, em todas as regiões. As temperaturas se mantém estáveis em todo o Estado;
- Domingo (28): sol entre nuvens e possibilidade de chuva no Litoral Norte e nas regiões Noroeste e Grande Vitória, entre a madrugada e a manhã. Nas demais regiões do Estado, sol entre poucas nuvens e não chove. As temperaturas aumentam um pouco mais e as máximas podem atingir 39ºC na Região Sul, 36ºC no Noroeste e 34ºC na Grande Vitória.