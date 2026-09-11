ES recebe novo alerta amarelo de tempestade e granizo para 19 cidades

Parece notícia repetida, mas não é: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de tempestade e queda de granizo para 19 cidades do Sul do Espírito Santo. O aviso é válido durante toda esta sexta-feira (11).
O alerta indica perigo potencial e prevê chuva de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Segundo o Inmet, o risco de alagamentos é baixo. Veja as cidades que estão sob alerta:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Iconha
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta