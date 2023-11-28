Envolvidos em possível esquema de corrupção são alvo de operação no ES

Envolvidos em possível esquema de corrupção são alvos de operação no ES Crédito: Ministério Público

Um agente público foi afastado e cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante as operações Chess e Eagle, realizada na manhã desta terça-feira (28) contra alvos envolvidos em um possível esquema de delitos de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa no Espírito Santo . Ainda não há informações sobre as identidades dos alvos da ação.

Os mandados foram expedidos pelos juízos da 1ª Vara Criminal de Vila Velha e da 6ª Vara Criminal de Vitória, atendendo requerimentos do MPES contra cinco pessoas suspeita de envolvimentos com o esquema. A operação foi deflagrada simultaneamente em Vitória, Vila Velha e Colatina, e os mandados foram cumpridos nas residências dos investigados e na dependência de um órgão público.

A ação foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) , por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o apoio da Polícia Militar e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Ao todo, sete membros do MPES coordenam os trabalhos, auxiliados por 14 agentes do Gaeco.

O que diz a Secretaria da Fazenda

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) informou que vem colaborando com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) desde o início das operações Chess e Eagle, deflagradas nesta terça-feira (28).

Como resultado das investigações, iniciadas em 2022 e 2023 com o apoio da Gerência de Inteligência Fiscal da Sefaz, três servidores que atuam em uma agência regional da Receita Estadual foram alvos de mandados de busca e apreensão, tanto em suas residências como no local de trabalho.

Um dos servidores teve o afastamento funcional determinado pela Justiça. Quanto aos outros dois agentes públicos, a Sefaz aguarda o avanço das investigações, que correm em sigilo, e tomará todas as providências para que sejam cumpridas as decisões judiciais que venham a ser tomadas.