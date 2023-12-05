Em meio ao calorão, ES recebe alerta para chuvas intensas

Uma instabilidade deve atingir 31 municípios do Espírito Santo nesta terça-feira (5) devido a um alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até às 23h59. Mesmo em meio ao calorão que faz na maioria das regiões capixabas, há a expectativa de precipitações de até 50mm/dia, além de ventos intensos de 60 km/h.
Segundo o Inmet, o aviso é da cor amarela, de risco potencial para fortes chuvas. Confira abaixo a lista das cidades.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante