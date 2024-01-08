É preciso vigilância para proteger democracia, diz Casagrande em ato do 8/1

"Ato em defesa da democracia aqui no Congresso Nacional relembrando um ano dos ataques às sedes dos três Poderes. Os ataques que as instituições sofreram e os ataques que a democracia brasileira sofreu. É preciso estar vigilante para a gente poder preservar e proteger a democracia brasileira. Para que a gente possa aperfeiçoar as nossas instituições, fortalecendo a democracia e, com isso, levar dignidade à população brasileira", disse Casagrande.