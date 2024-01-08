É preciso vigilância para proteger democracia, diz Casagrande em ato do 8/1

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), participou, nesta segunda-feira (8), da cerimônia que marcou um ano da invasão à sede dos três Poderes, em Brasília (DF). Em vídeo divulgado pela assessoria, o chefe do Executivo capixaba destacou a importância do evento realizado no Congresso Nacional e reforçou a necessidade de manter vigilância constante em defesa da democracia brasileira.
"Ato em defesa da democracia aqui no Congresso Nacional relembrando um ano dos ataques às sedes dos três Poderes. Os ataques que as instituições sofreram e os ataques que a democracia brasileira sofreu. É preciso estar vigilante para a gente poder preservar e proteger a democracia brasileira. Para que a gente possa aperfeiçoar as nossas instituições, fortalecendo a democracia e, com isso, levar dignidade à população brasileira", disse Casagrande.
O governador também ressaltou que é preciso ficar atento para evitar novos atos autoritários que ameacem a democracia no país. "Estar vigilante, estar acompanhando, condenando qualquer ato autoritário, é importante porque nós não temos outro caminho a não ser fortalecer a democracia brasileira”, completa.
O evento, intitulado Democracia Inabalada, contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, entre outras autoridades.