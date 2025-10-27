É falso que morte em Guarapari tenha relação com infecção do Santa Rita
É falsa a alegação de que a morte de uma mulher em Guarapari nesta segunda-feira (27) tenha relação com os casos de infecção do Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória.
Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura do município usou as redes sociais para desmentir o boato de que o óbito de uma paciente em tratamento oncológico paliativo teria sido causado pelo agente infeccioso ainda não identificado na Capital.
“A paciente evoluiu a óbito em decorrência do agravamento de seu quadro clínico, sem indícios de infecção relacionada. A Secretaria esclarece ainda que não há, até o momento, nenhum caso de infecção relacionada a este caso no município de Guarapari. Conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, a situação está restrita ao Hospital Santa Rita e não há riscos para a população”, publicou a administração municipal.
As informações verídicas e oficiais sobre os casos de infecção no Santa Rita, referência no tratamento de câncer no Espírito Santo, são divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e dão conta de 34 notificações em investigação e 14 pessoas internadas. Nenhuma morte causada especificamente pelo surto no hospital foi registrada até a noite desta segunda-feira (27) em nenhuma localidade.
Outros conteúdos de desinformação foram divulgados ao longo do dia e o próprio hospital fez um alerta sobre o risco de passá-los adiante, comprometendo o atendimento de saúde das pessoas que precisam buscar o Santa Rita para o tratamento oncológico.
