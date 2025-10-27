Home
Santa Rita: infectologista faz alerta sobre fake news envolvendo o caso

Médica nega informações sobre agravamento dos casos e pede que população evite espalhar boatos sobre a contaminação no hospital

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 17:59

A infectologista Carolina Salume fez um alerta nas redes sociais sobre a disseminação de informações falsas acerca dos casos de infecção registrados no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (27), a médica afirmou que não há definição do agente causador da doença e negou que todos os pacientes estejam em estado grave.

Carolina também destacou que mensagens que circulam em aplicativos de conversa e redes sociais afirmam, de forma incorreta, que a bactéria responsável seria a Legionella, considerada grave. “Isso não é verdade. Temos vários exames sem nenhum resultado conclusivo até o momento e outros em andamento que ainda não tem resultado”, reforçou.

A médica pediu que a população não compartilhe informações sem confirmação oficial, alertando que o medo e o pânico podem prejudicar o tratamento de pacientes oncológicos atendidos no hospital. “Fake news fazem com que o paciente com câncer tenha medo de vir receber o tratamento, o que pode agravar o quadro”, disse.

Vídeo publicado por médica infectologista nesta segunda-feira (27) desmente informações faltas sobre contaminação em hospital de Vitória
Vídeo publicado por médica infectologista nesta segunda-feira (27) desmente informações faltas sobre contaminação em hospital de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | Redes sociais

