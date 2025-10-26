Home
'Hospital é seguro', afirma secretário após contaminação no Santa Rita

Chefe da pasta da Saúde, Tyago Hoffmann fez apelo para que pacientes não interrompam tratamento contra o câncer e afirmou que todas as medidas sanitárias já foram adotadas

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 16:42

O secretário de Saúde Tyago Hoffmann (destaque) tranquilizou pacientes em post nas redes sociais sobre segurança do Hospital Santa Rita
O secretário de Saúde Tyago Hoffmann (destaque) tranquilizou pacientes em post nas redes sociais sobre segurança do Hospital Santa Rita Crédito: Reprodução/ Instagram

O secretário estadual de Saúde do Espírito Santo, Tyago Hoffmann, reforçou neste domingo (26) que o Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória — referência no tratamento de câncer — está seguro para pacientes e profissionais, após mais de 20 funcionários serem contaminados e alguns deles internados na UTI. A causa da contaminação ainda está sob investigação. 

Em um vídeo publicado no Instagram, Hoffmann fez um apelo para que os pacientes em tratamento contra o câncer não interrompam o atendimento na unidade. A contaminação teve início na ala oncológica. Desde o dia 22, no entanto, nenhum novo caso foi confirmado. 

"Nós não temos nesse momento nenhum motivo para pânico. Trataremos com muita transparência as informações para toda a sociedade e é fundamental que esses pacientes permaneçam com seus tratamentos, evitando que suas doenças se agravem"

Tyago Hoffmann

Secretário estadual de Saúde

O secretário de Saúde informou que se reuniu neste domingo com o subsecretário de Vigilância, Orlei Amaral, o subsecretário de Contratualização, Heber de Souza, e uma equipe do hospital.

Ainda conforme Hoffmann, todas as medidas sanitárias já foram tomadas e o hospital está seguro.

Entenda

A direção do Hospital Santa Rita, em Vitória, informou que os casos de contaminação começaram a ser relatados pelos funcionários da área do setor oncológico no dia 19 de outubro, com sintomas parecidos aos de uma pneumonia. Desde então, a unidade, que é referência no tratamento de câncer no Espírito Santo, isolou todos os colaboradores infectados, realizou um processo de higienização e transferiu os pacientes imunodeprimidos para outra ala.

Até a tarde de sábado (25), 26 casos de contaminação de funcionários do mesmo hospital haviam sido confirmados. Dessas, 19 precisaram ser internadas e oito seguem hospitalizadas, sendo três em UTI. Na noite de sábado, a Sesa divulgou que investiga mais 10 novos casos suspeitos de pacientes e acompanhantes. Desses novos casos, duas pessoas estão internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e oito em enfermarias.

De acordo com a última atualização da Sesa, o quadro é o seguinte:

  • CASOS CONFIRMADOS: 26
  • Pacientes que precisaram ser internados: 14
  • Seguem internados em UTI: 3
  • Seguem internados em enfermaria: 5


  • CASOS EM INVESTIGAÇÃO: 10
  • Internados em UTI: 2
  • Internados em enfermaria: 8

As autoridades de saúde ainda apuram a origem da infecção, que pode ser causada por bactéria ou fungo, e busca as causas prováveis, como falhas em sistemas de água ou ar-condicionado. Amostras foram coletadas e exames são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen/ES) para identificar as causas. A expectativa é de que os resultados saiam até o fim da próxima semana.

Algumas unidades de saúde como Unimed Vitória e Vitória Apart também implementaram novos protocolos, como a obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as áreas assistenciais e monitoramento de profissionais que estiveram no hospital.

