Duas pessoas são baleadas durante tiroteio em Iúna

Duas pessoas foram baleadas no bairro Quilombo, em Iúna, na Região do Caparaó capixaba, na madrugada do último sábado (18), segundo a Polícia Militar. Nas redes sociais, testemunhas alegaram que houve um tiroteio no local. Uma moradora registrou, pela manhã, as marcas dos tiros: um deles chegou a furar uma parede e outro atravessou o vidro de uma janela.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar a informação de disparos no local. Chegando lá, a equipe ficou sabendo que duas pessoas feridas haviam sido socorridas. O registro policial não informa outros detalhes das vítimas e se alguém foi detido. Procurada, a Polícia Civil disse que não localizou acionamento para o caso.