Dois são feridos e carro é destruído em acidente com carreta no ES

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após um carro e uma carreta se envolveram em um acidente no final da manhã deste sábado (15), no Km 67 da BR-101, perímetro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

As imagens mostram o veículo destruído após colidir com uma carreta (veja vídeo acima). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Roberto Silvares, uma delas em estado grave.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente. Procuramos a Eco 101, concessionária que administra a via, mas não obtivemos retorno até o momento da publicação da matéria.