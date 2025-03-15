Homem morre afogado enquanto nadava em lagoa de Itapemirim

Um homem de 55 anos morreu afogado na tarde de sexta-feira (14) em uma lagoa no Gomes, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ex-esposa dele, que estava no local, disse à Polícia Militar que ele estava nadando quando foi para o fundo da lagoa e desapareceu. Segundo a PM, uma equipe do Corpo de Bombeiros relatou que um salva-vidas ajudou nas buscas e encontrou o corpo da vítima, que aparentemente passou mal enquanto nadava e se afogou.