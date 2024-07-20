Dois motociclistas morrem em acidente com colisão frontal em Marilândia

Dois motociclistas, de 44 e 32 anos, morreram em uma colisão frontam entre as motos que eles pilotavam. O acidente aconteceu na ES 360, no distrito de Santana, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (19). Os nomes das vítimas não foram divulgados.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o motociclista de 44 anos seguia do Centro de Marilândia em direção ao distrito de Sapucaia, quando, em uma curva, acabou invadindo metade da via do sentido contrário e não conseguiu evitar a colisão com a moto que seguia no sentido contrário.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte dos dois motociclistas no local. A perícia foi acionada.
A Polícia Científica (PCIES) informou, em nota, que a perícia foi acionada por volta de 20h30, para uma ocorrência de colisão com morte. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.