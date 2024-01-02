Dois jovens morrem em acidente entre moto e ônibus em Ibitirama

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu durante a tarde. O motorista do ônibus, um homem de 35 anos, disse que havia saído do Rio de Janeiro e seguia para Iúna. Ele disse que, ao passar por uma curva, viu a moto que seguia no sentido contrário e na contramão de direção. Ele disse que não houve tempo hábil para frear, por ser uma curva muito fechada.