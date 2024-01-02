Dois jovens morrem em acidente entre moto e ônibus em Ibitirama

Dois jovens que estavam em uma moto morreram após baterem de frente com um ônibus na ES 185, na localidade da Cachoeira do Firmino, em Ibitirama, Região do Caparaó capixaba, na tarde de sábado (30). As vítimas, que não tiveram a identidade informada, foram a óbito no local.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu durante a tarde. O motorista do ônibus, um homem de 35 anos, disse que havia saído do Rio de Janeiro e seguia para Iúna. Ele disse que, ao passar por uma curva, viu a moto que seguia no sentido contrário e na contramão de direção. Ele disse que não houve tempo hábil para frear, por ser uma curva muito fechada.
A motocicleta estava com o licenciamento em dia, emplacada em Irupi e pertencia ao pai de uma das vítimas. A perícia da Polícia Civil foi acionada ao local. A Polícia Civil disse que os corpos das duas vítimas de sexo masculino foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares. O caso seguirá sob investigação.