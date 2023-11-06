Dois homens são assassinados com diversos tiros em avenida na Serra

Dois homens, identificados como Geovane Nascimento das Neves e José Henrique de Almeida Guedes, foram assassinados a tiros na tarde do último domingo (6) em Residencial Jacaraípe, na Serra.
Segundo boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta de 16h30, na Avenida Luiz Dalla Bernardina. Geovane foi atingido por diversos tiros no tórax, nas costas, braços e no rosto. Já José foi baleado nas costas, braço, rosto e cabeça.
No local ninguém deu detalhes aos policiais militares sobre como teria sido o crime. A Polícia Civil informou que o "caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares".