Trio suspeito de arrastão em Camburi é detido com cartões e celulares

Três indivíduos – dois homens e um adolescente – foram detidos suspeitos de praticarem um arrastão na orla de Camburi, em Vitória, na noite de domingo (5). O trio foi detido pela Guarda Municipal durante patrulhamento preventivo na região. Com eles foram encontrados cinco celulares e cartões de créditos. Os nomes dos suspeitos não foram informados.
A abordagem aos suspeitos foi feita na altura da pista de skate, em frente à área do Aeroporto de Vitória, entre os bairros Mata da Praia e Jardim Camburi. Três vítimas relataram à Guarda que haviam sido assaltadas no Parque Atlântica, no fim da orla. Elas passaram as características dos suspeitos e depois reconheceram os três apreendidos. O trio foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.