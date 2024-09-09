Dois homens morrem após confronto com policiais em Vitória

Dois homens morreram após um confronto com policiais no bairro São Benedito, em Vitória, nesta segunda-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, a dupla estava entre os suspeitos que atiraram contra a equipe. Segundo a apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, Breno Passos Pereira da Silva, de 23 anos, e Matheus Custudio Batista Quadra, de 26 anos, chegaram a ser levados para o hospital, mas não resistiram.
Conforme informou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, policiais civis, militares e penais participavam de um Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco (CPAAR). Eram 15 patrulhas espalhadas pela região do entorno do Bairro da Penha. A equipe que estava na área de São Benedito foi recebida a tiros e houve confronto, momento em que os dois homens foram baleados.
Eles foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), mas não resistiram. Segundo a PM, um deles tinha passagens por tráfico de drogas e homicídio. Durante a ação foram apreendidas duas pistolas .40, drogas, dinheiro, rádio comunicador, munição e carregadores.