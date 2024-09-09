Dois homens morrem após confronto com policiais em Vitória

Conforme informou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, policiais civis, militares e penais participavam de um Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco (CPAAR). Eram 15 patrulhas espalhadas pela região do entorno do Bairro da Penha. A equipe que estava na área de São Benedito foi recebida a tiros e houve confronto, momento em que os dois homens foram baleados.