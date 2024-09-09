Casal morto em acidente: motorista se apresenta em delegacia de Aracruz

Lúcia e Alberto retornavam para Santa Teresa após fim de semana em casa de praia Crédito: Arquivo Pessoal

A Gazeta apurou que trata-se de Yuri Oliveira Souza, de 24 anos. Ele é funcionário público do município. O motorista envolvido no acidente de trânsito que matou o casal Alberto João Maestrini, de 83 anos, e Lúcia Maria Cerchi Maestrini, de 79 anos , se apresentou na Delegacia Regional de Aracruz e prestou depoimento na tarde desta segunda-feira (9), acompanhado de um advogado. O nome dele não foi divulgado pela polícia, mas a reportagem deapurou que trata-se de Yuri Oliveira Souza, de 24 anos. Ele é funcionário público do município.

Em depoimento, Yuri alegou que não fez uso de bebidas alcóolicas e que não estava em alta velocidade. Em nota à TV Gazeta, a defesa do motorista alegou que o condutor deixou o local do acidente pois estava ferido, mas que, mesmo assim, acionou o socorro para atender o casal. "Yuri também pediu ao pai para ir ao local do acidente e prestar os cuidados necessários", afirmou o comunicado.

Alberto e Lúcia morreram em um acidente na ES 257, na Barra do Sahy, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo , na madrugada de domingo (8). Eles retornavam para Santa Teresa após passarem o fim de semana na casa de veraneio da família no balneário de Mar Azul, também em Aracruz.

O casal estava em um Chevrolet Celta branco, atingido na traseira por um Cruze branco, conduzido por Yuri. Com o impacto, o carro em que estavam as vítimas saiu da pista, enquanto o Cruze parou 800 metros adiante e pegou fogo. Yuri deixou o local sem prestar socorro, e o casal morreu no local do acidente. Alberto e Lúcia eram casados havia mais de 50 anos. Eles deixaram dois filhos e três netos.

Idosos morrem em acidente em Aracruz Crédito: Leitor A Gazeta

Garrafas de bebida

"Ele alega que não fez uso de bebida alcoólica e que não estava em alta velocidade. Também alega que tinha pouca visibilidade na hora do acidente e que por isso ele colidiu" Roberto Fanti de Resende - Delegado titular da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz

Inquérito em andamento

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar os crimes de homicídio culposo (sem intenção de matar) e omissão de socorro no acidente que vitimou o casal. Nesta segunda-feira (9), Yuri deixou a delegacia após prestar depoimento.