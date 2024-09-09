Casal morto em acidente: motorista se apresenta em delegacia de Aracruz

O motorista envolvido no acidente de trânsito que matou o casal Alberto João Maestrini, de 83 anos, e Lúcia Maria Cerchi Maestrini, de 79 anos, se apresentou na Delegacia Regional de Aracruz e prestou depoimento na tarde desta segunda-feira (9), acompanhado de um advogado. O nome dele não foi divulgado pela polícia, mas a reportagem de A Gazeta apurou que trata-se de Yuri Oliveira Souza, de 24 anos. Ele é funcionário público do município.
Em depoimento, Yuri alegou que não fez uso de bebidas alcóolicas e que não estava em alta velocidade. Em nota à TV Gazeta, a defesa do motorista alegou que o condutor deixou o local do acidente pois estava ferido, mas que, mesmo assim, acionou o socorro para atender o casal. "Yuri também pediu ao pai para ir ao local do acidente e prestar os cuidados necessários", afirmou o comunicado.
Alberto e Lúcia morreram em um acidente na ES 257, na Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de domingo (8). Eles retornavam para Santa Teresa após passarem o fim de semana na casa de veraneio da família no balneário de Mar Azul, também em Aracruz.
O casal estava em um Chevrolet Celta branco, atingido na traseira por um Cruze branco, conduzido por Yuri. Com o impacto, o carro em que estavam as vítimas saiu da pista, enquanto o Cruze parou 800 metros adiante e pegou fogo. Yuri deixou o local sem prestar socorro, e o casal morreu no local do acidente. Alberto e Lúcia eram casados havia mais de 50 anos. Eles deixaram dois filhos e três netos.
Garrafas de bebida
De acordo com a polícia, havia garrafas de bebida no porta-malas do Cruze. Testemunhas também disseram que o veículo estaria em alta velocidade.
"Ele alega que não fez uso de bebida alcoólica e que não estava em alta velocidade. Também alega que tinha pouca visibilidade na hora do acidente e que por isso ele colidiu"
Inquérito em andamento
A Polícia Civil abriu inquérito para investigar os crimes de homicídio culposo (sem intenção de matar) e omissão de socorro no acidente que vitimou o casal. Nesta segunda-feira (9), Yuri deixou a delegacia após prestar depoimento.
"O inquérito está em andamento, ele se apresentou espontaneamente, então a lei prevê que, nesses casos, ele não ficaria preso tendo se apresentado espontaneamente, mas ele será indiciado. A gente já tem o crime de homicídio culposo no trânsito, são duas vítimas, então não haverá impunidade. Ao finalizar o inquérito a gente encaminha à Justiça que poderá decretar a prisão dele", declarou o delegado Roberto Fanti.