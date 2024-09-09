Polícia investiga homicídio culposo em acidente que matou casal em Aracruz

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar os crimes de homicídio culposo (sem intenção de matar) e omissão de socorro no acidente que matou Alberto João Maestrini, de 83 anos, e Lúcia Maria Cerchi Maestrini, de 79 anos, na manhã de domingo (8), na ES 257, em Barra do Sahy, Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente envolveu dois automóveis.
O nome do motorista investigado não foi divulgado pela polícia, mas a reportagem de A Gazeta apurou que trata-se de Yuri Oliveira Souza, de 24 anos.
O boletim de ocorrência da Polícia Militar informa que, conforme relatos aos policiais, Alberto e Lúcia retornavam para Santa Teresa após passarem o fim de semana na casa de veraneio da família no balneário de Mar Azul, em Aracruz. Eles estavam em um Chevrolet Celta branco, atingido na traseira por um Cruze branco, conduzido por Yuri, morador do município. Com o impacto, o carro em que estavam as vítimas saiu da pista, enquanto o Cruze parou 800 metros adiante e pegou fogo. Yuri deixou o local sem prestar socorro, e o casal morreu no local do acidente.
Carro em 'alta velocidade'
Testemunhas relataram à Polícia Militar que o Cruze estaria em alta velocidade. A perícia da Polícia Científica (PCIES) encontrou frascos de bebidas alcoólicas no porta-malas do veículo. O pai de Yuri esteve no local e informou que o filho havia ligado para ele após o acidente, mas ele disse não saber o paradeiro do rapaz.
Familiares das vítimas contaram que elas escolheram voltar de madrugada justamente para evitar o trânsito durante o dia. Os corpos de Alberto João Maestrini, de 83 anos, e Lúcia Maria Cerchi Maestrini, de 79, foram levados para o SML de Linhares e liberados ainda na manhã de domingo (8) para os familiares. Eles eram casados há mais de 50 anos, deixam dois filhos e dois netos. Os corpos foram velados em Santa Teresa, e foram sepultados na manhã desta segunda-feira (9).
O delegado Roberto Fanti de Resende, titular da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz, disse que o advogado do condutor entrou em contato, informando que o rapaz se apresentaria na delegacia.
Conforme apuração do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, Yuri foi até a unidade policial na tarde desta segunda-feira (9), acompanhado do delegado. Em nota, a defesa do jovem alegou que o condutor deixou o local do acidente pois estava ferido, mas que, mesmo assim, acionou o socorro para atender o casal. "Yuri também pediu ao pai para ir ao local do acidente e prestar os cuidados necessários", afirmaram os advogados.