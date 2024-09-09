Polícia investiga homicídio culposo em acidente que matou casal em Aracruz

O casal retornava para Santa Teresa após fim de semana em casa de praia Crédito: Arquivo Pessoal

O nome do motorista investigado não foi divulgado pela polícia, mas a reportagem de A Gazeta apurou que trata-se de Yuri Oliveira Souza, de 24 anos.

Idosos morrem em acidente em Aracruz Crédito: Leitor A Gazeta

O boletim de ocorrência da Polícia Militar informa que, conforme relatos aos policiais, Alberto e Lúcia retornavam para Santa Teresa após passarem o fim de semana na casa de veraneio da família no balneário de Mar Azul, em Aracruz. Eles estavam em um Chevrolet Celta branco, atingido na traseira por um Cruze branco, conduzido por Yuri, morador do município. Com o impacto, o carro em que estavam as vítimas saiu da pista, enquanto o Cruze parou 800 metros adiante e pegou fogo. Yuri deixou o local sem prestar socorro, e o casal morreu no local do acidente.

Carro em 'alta velocidade'

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o Cruze estaria em alta velocidade. A perícia da Polícia Científica (PCIES) encontrou frascos de bebidas alcoólicas no porta-malas do veículo . O pai de Yuri esteve no local e informou que o filho havia ligado para ele após o acidente, mas ele disse não saber o paradeiro do rapaz.

Familiares das vítimas contaram que elas escolheram voltar de madrugada justamente para evitar o trânsito durante o dia. Os corpos de Alberto João Maestrini, de 83 anos, e Lúcia Maria Cerchi Maestrini, de 79, foram levados para o SML de Linhares e liberados ainda na manhã de domingo (8) para os familiares. Eles eram casados há mais de 50 anos, deixam dois filhos e dois netos. Os corpos foram velados em Santa Teresa, e foram sepultados na manhã desta segunda-feira (9).

O delegado Roberto Fanti de Resende, titular da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz, disse que o advogado do condutor entrou em contato, informando que o rapaz se apresentaria na delegacia.