Acidente mata duas pessoas na Barra do Sahy, em Aracruz

Dois idosos — uma mulher de 79 anos e um homem de 83 — morreram em um acidente na ES 257, na Barra do Sahy, Aracruz, Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um veículo Celta e a colisão envolveu um Cruze, que acabou pegando fogo. De acordo com a polícia, havia garrafas de bebida no porta-malas do Cruze.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, combateu as chamas, mas não havia ocupantes no veículo. O motorista não permaneceu no local do acidente e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo), da Polícia Civil. Quem conduzia o outro veículo, segundo a polícia, era um jovem de 24 anos, morador de Aracruz. No porta-malas, a polícia encontrou garrafas de bebida alcoólica.
As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar como Alberto João Maestrini e Lucia Maria Cerchi Maestrini. Testemunhas informaram que o Celta, onde estavam os idosos, seguia no sentido Barra do Sahy x Aracruz, próximo ao viveiro, quando o Cruze, que estaria em alta velocidade no mesmo sentido das vítimas, atingiu a traseira do veículo.
A Polícia Científica informou que a equipe de perícia foi acionada pela manhã, por volta de 6h15, e as vítimas foram encaminhadas para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.