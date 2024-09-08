Acidente mata duas pessoas na Barra do Sahy, em Aracruz

Imagens do local do acidente fatal Crédito: Leitor A Gazeta

Dois idosos — uma mulher de 79 anos e um homem de 83 — morreram em um acidente na ES 257, na Barra do Sahy, Aracruz , Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um veículo Celta e a colisão envolveu um Cruze, que acabou pegando fogo. De acordo com a polícia, havia garrafas de bebida no porta-malas do Cruze

O Corpo de Bombeiros foi acionado, combateu as chamas, mas não havia ocupantes no veículo. O motorista não permaneceu no local do acidente e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo), da Polícia Civil. Quem conduzia o outro veículo, segundo a polícia, era um jovem de 24 anos, morador de Aracruz. No porta-malas, a polícia encontrou garrafas de bebida alcoólica.

As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar como Alberto João Maestrini e Lucia Maria Cerchi Maestrini. Testemunhas informaram que o Celta, onde estavam os idosos, seguia no sentido Barra do Sahy x Aracruz, próximo ao viveiro, quando o Cruze, que estaria em alta velocidade no mesmo sentido das vítimas, atingiu a traseira do veículo.

O casal retornava para Santa Teresa após fim de semana em casa de praia. Crédito: Arquivo Pessoal