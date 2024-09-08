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Acidente mata duas pessoas na Barra do Sahy, em Aracruz

Vítimas estavam em um Celta; o motorista do outro veículo, um Cruze, não foi encontrado pela polícia no local do acidente
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 set 2024 às 12:06

Publicado em 08 de Setembro de 2024 às 12:06

Idosos morrem em acidente em Aracruz
Imagens do local do acidente fatal Crédito: Leitor A Gazeta
Dois idosos — uma mulher de 79 anos e um homem de 83 — morreram em um acidente na ES 257, na Barra do Sahy, Aracruz, Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um veículo Celta e a colisão envolveu um Cruze, que acabou pegando fogo. De acordo com a polícia, havia garrafas de bebida no porta-malas do Cruze
O Corpo de Bombeiros foi acionado, combateu as chamas, mas não havia ocupantes no veículo. O motorista não permaneceu no local do acidente e o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo), da Polícia Civil. Quem conduzia o outro veículo, segundo a polícia, era um jovem de 24 anos, morador de Aracruz. No porta-malas, a polícia encontrou garrafas de bebida alcoólica.
As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar como Alberto João Maestrini e Lucia Maria Cerchi Maestrini. Testemunhas informaram que o Celta, onde estavam os idosos, seguia no sentido Barra do Sahy x Aracruz, próximo ao viveiro, quando o Cruze, que estaria em alta velocidade no mesmo sentido das vítimas, atingiu a traseira do veículo. 
O casal retornava para Santa Teresa após fim de semana em casa de praia.
O casal retornava para Santa Teresa após fim de semana em casa de praia. Crédito: Arquivo Pessoal
A Polícia Científica informou que a equipe de perícia foi acionada pela manhã, por volta de 6h15, e as vítimas foram encaminhadas para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

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