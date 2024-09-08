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Tragédia

Carro envolvido em batida que matou casal em Aracruz tinha garrafas de bebida

Alberto João Maestrini, de 83 anos, e Lúcia Maria Cerchi Maestrini, de 79, seguiam em um Celta pela ES 257, na Barra do Sahy, quando foram atingidos por outro veículo que trafegava na mesma direção
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

08 set 2024 às 18:09

Publicado em 08 de Setembro de 2024 às 18:09

O casal retornava para Santa Teresa após fim de semana em casa de praia.
O casal retornava para Santa Teresa após fim de semana em casa de praia. Crédito: Arquivo Pessoal
A polícia encontrou garrafas de bebida alcoólica no porta-malas do carro que bateu no veículo em que estava o casal de idosos morto na ES 257, na Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (8). O motorista do Cruze que teria causado o acidente não teve o nome divulgado pela polícia, mas, segundo a corporação, é um jovem de 24 anos, morador da cidade. Ele estava sozinho e abandonou o carro depois da batida, sem prestar socorro às vítimas.
As vítimas são Alberto João Maestrini, de 83 anos, e Lúcia Maria Cerchi Maestrini, de 79. O casal estava em um veículo Celta quando foram atingidos por um Cruzedirigido pelo jovem, que acabou pegando fogo.
Os familiares das vítimas relataram que o casal tinha ido passar o final de semana em Aracruz, na casa de veraneio que tinham no balneário de Mar Azul. No momento do acidente, eles retornavam para Santa Teresa. Ainda segundo a família, eles escolheram voltar de madrugada, justamente para evitar o trânsito durante o dia.
Os dois seguiam em direção a Aracruz quando um outro motorista, que viajava na mesma direção, bateu atrás do casal e arremessou o carro deles para o acostamento. Testemunhas relataram para a polícia que o outro veículo, um Cruze, estava em alta velocidade. Após o acidente, a polícia ligou ainda do local da batida para notificar os parentes de Alberto e Lúcia Maria. 

Correção

08/09/2024 - 8:31
Versão inicial desta reportagem trazia a informação de que o casal morto no acidente havia ligado para o neto para pedir socorro, segundo relato de um familiar à reportagem da TV Gazeta. No entanto, após a publicação, outros membros da família entraram em contato alertando que essa informação não é verdadeira. O título e o texto foram alterados. 

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Acidente mata duas pessoas na Barra do Sahy, em Aracruz

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