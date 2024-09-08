Carro envolvido em batida que matou casal em Aracruz tinha garrafas de bebida

A polícia encontrou garrafas de bebida alcoólica no porta-malas do carro que bateu no veículo em que estava o casal de idosos morto na ES 257, na Barra do Sahy, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (8). O motorista do Cruze que teria causado o acidente não teve o nome divulgado pela polícia, mas, segundo a corporação, é um jovem de 24 anos, morador da cidade. Ele estava sozinho e abandonou o carro depois da batida, sem prestar socorro às vítimas.
As vítimas são Alberto João Maestrini, de 83 anos, e Lúcia Maria Cerchi Maestrini, de 79. O casal estava em um veículo Celta quando foram atingidos por um Cruzedirigido pelo jovem, que acabou pegando fogo.
Os familiares das vítimas relataram que o casal tinha ido passar o final de semana em Aracruz, na casa de veraneio que tinham no balneário de Mar Azul. No momento do acidente, eles retornavam para Santa Teresa. Ainda segundo a família, eles escolheram voltar de madrugada, justamente para evitar o trânsito durante o dia.
Os dois seguiam em direção a Aracruz quando um outro motorista, que viajava na mesma direção, bateu atrás do casal e arremessou o carro deles para o acostamento. Testemunhas relataram para a polícia que o outro veículo, um Cruze, estava em alta velocidade. Após o acidente, a polícia ligou ainda do local da batida para notificar os parentes de Alberto e Lúcia Maria.
Correção
08/09/2024 - 8:31
Versão inicial desta reportagem trazia a informação de que o casal morto no acidente havia ligado para o neto para pedir socorro, segundo relato de um familiar à reportagem da TV Gazeta. No entanto, após a publicação, outros membros da família entraram em contato alertando que essa informação não é verdadeira. O título e o texto foram alterados.