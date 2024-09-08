Carro envolvido em batida que matou casal em Aracruz tinha garrafas de bebida

O casal retornava para Santa Teresa após fim de semana em casa de praia. Crédito: Arquivo Pessoal

As vítimas são Alberto João Maestrini, de 83 anos, e Lúcia Maria Cerchi Maestrini, de 79. O casal estava em um veículo Celta quando foram atingidos por um Cruzedirigido pelo jovem, que acabou pegando fogo.

Os familiares das vítimas relataram que o casal tinha ido passar o final de semana em Aracruz, na casa de veraneio que tinham no balneário de Mar Azul. No momento do acidente, eles retornavam para Santa Teresa. Ainda segundo a família, eles escolheram voltar de madrugada, justamente para evitar o trânsito durante o dia.

Os dois seguiam em direção a Aracruz quando um outro motorista, que viajava na mesma direção, bateu atrás do casal e arremessou o carro deles para o acostamento. Testemunhas relataram para a polícia que o outro veículo, um Cruze, estava em alta velocidade. Após o acidente, a polícia ligou ainda do local da batida para notificar os parentes de Alberto e Lúcia Maria.