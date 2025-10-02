Dois dias após acidente, rodovia é totalmente liberada em Muniz Freire

Dois dias após um acidente de trânsito causar interdição completa da ES 181, em um trecho conhecido como Curva Fria, no Vale do Guarani, a rodovia foi totalmente liberada, na tarde desta quinta-feira (2). A estrada liga a sede do município de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, à rodovia BR 262. Na terça-feira (30), o trânsito ficou paralisado devido ao tombamento de um caminhão. Desde então, os veículos estavam trafegando em meia pista.