Dois dias após acidente, rodovia é totalmente liberada em Muniz Freire
Dois dias após um acidente de trânsito causar interdição completa da ES 181, em um trecho conhecido como Curva Fria, no Vale do Guarani, a rodovia foi totalmente liberada, na tarde desta quinta-feira (2). A estrada liga a sede do município de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, à rodovia BR 262. Na terça-feira (30), o trânsito ficou paralisado devido ao tombamento de um caminhão. Desde então, os veículos estavam trafegando em meia pista.
Segundo a prefeitura, equipes da Defesa Civil Municipal, da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Obras atuaram em conjunto com a empresa responsável pelo transporte da carga para garantir a segurança e liberação da via. A pista foi limpa e o veículo retirado nesta quinta-feira (2).