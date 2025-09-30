Caminhão tomba e deixa rodovia totalmente interditada em Muniz Freire

Um caminhão carregado com combustível tombou na tarde desta terça-feira (30) na rodovia ES 181, em um trecho conhecido como Curva Fria, no Vale do Guarani, em Muniz Freire, na região do Caparaó do Espírito Santo. A prefeitura divulgou as informações, às 17h30, e disse que o trânsito está totalmente interditado. Equipes da Defesa Civil Municipal e da Polícia Militar aguardam a chegada do Corpo de Bombeiros para atuar na ocorrência.