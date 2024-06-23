Dois acidentes deixam dois mortos e interditam BR 101 na Serra

Dois acidentes registrados em um intervalo de meia hora em pontos diferentes da BR 101, na Serra, causaram duas mortes e interditaram parcialmente a rodovia. O primeiro aconteceu no km 260, sentido Fundão, às 14h30, na altura do bairro Cidade Pomar, e envolveu um carro e um caminhão. A colisão afetou uma faixa de cada sentido, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após mais de duas horas de interdição, a rodovia foi totalmente liberada.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Pedro Alves de Sousa, 49 anos, que era passageiro do carro. Em entrevista à reportagem, a técnica em enfermagem Vanessa Mendes, esposa do motorista do caminhão, explicou que a família voltava de uma feira no bairro Gurigica, em Vitória, quando a colisão aconteceu. Enquanto o marido dela passava pela curva, o condutor do carro fez uma conversão para entrar na faixa em que o veículo maior estava.

"Ele [motorista do carro] fez a conversão em cima de onde estávamos passando e meu marido tentou frear. Tem até a marca, mas não conseguiu. Infelizmente o passageiro morreu", explicou.

Cerca de 30 minutos depois, por volta de 15h, no km 270, no bairro Central Carapina, ocorreu um segundo acidente, também sentido Fundão, que deixou a pista lateral totalmente interditada, e o trânsito fluiu pela pista central.

Testemunhas contaram para a PRF que um motociclista tentou desviar de um pedestre que atravessava fora da faixa e acabou atingindo um ônibus. Em seguida, atropelou a pessoa a pé de quem havia tentado desviar. Logo após, o condutor da moto caiu na rodovia e acabou sendo atropelado por um carro. A reportagem da TV Gazeta apurou com a Polícia Rodoviária Federal que o condutor do automóvel fugiu e não havia sido identificado até a última atualização desta matéria.

A esposa do motociclista, que estava na garupa da moto, e o pedestre atropelado sofreram ferimentos e receberam atendimento médico no local do acidente.